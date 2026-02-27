TBMM Araştırma Komisyonu'nda akademisyen ve uzmanlar, çocuk adalet sistemine ilişkin uluslararası modelleri anlattı. Sunumlarda cezalandırma yerine rehabilitasyon ve önleyici politikaların önemi vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı. Komisyonda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Selçuk ile Almanya'dan çevrim içi katılan uzman pedagog ve sosyal çalışmacı Haluk Kaya sunum yaptı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Komisyon Başkanı Durgut, çocukların korunması, risk altındaki çocuklara yönelik sosyal hizmet politikaları ve çocuk adalet sistemine ilişkin farklı ülke uygulamalarının inceleneceğini belirtti. Başkan Durgut, amaçlarının yalnızca sorunları tespit etmek değil; biyopsikososyal boyutları dikkate alan, önleyici ve sürdürülebilir politika önerileri geliştirmek olduğunu ifade etti.

'OKUL POLİSİ UYGULAMASI BAŞARISIZ'

Doç. Dr. Selçuk, sunumunda ülkeler arasındaki ceza ehliyeti yaş sınırlarına dikkat çekti. ABD'de ceza ehliyet yaşının bazı eyaletlerde 7 olarak uygulandığını, İngiltere'de 10 yaş sınırı bulunduğunu, Almanya'da ise alt sınırın 14 yaş olduğunu aktardı. ABD'de okul güvenliği uygulamalarına değinen Selçuk, yapılan araştırmaların okul polisi uygulamasının suç oranlarını azaltmadığını, aksine okuldan uzaklaştırmaları artırdığını gösterdiğini söyledi. Küçük disiplin olaylarının adli vakaya dönüşmesinin çocukların erken yaşta ceza sistemiyle tanışmasına yol açtığını belirten Selçuk, okul içi bilişsel davranışçı terapi ve sosyal beceri eğitimlerinin saldırganlığı azaltmada daha etkili olduğunu kaydetti.

Bu arada Almanya'dan toplantıya katılan Haluk Kaya ise bu ülkede çocuk adalet sisteminin cezalandırma yerine eğitsel ve rehabilite edici yaklaşıma dayandığını söyledi. Kaya, Almanya modelinin çocukları kriminalize etmek yerine topluma kazandırmayı amaçladığını vurgulayarak, çocuk adalet sisteminin temel hedefinin yalnızca suçla mücadele değil; toplumsal barışı ve gençlerin geleceğini korumak olduğunu ifade etti.