Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'nin 5G mobil haberleşme altyapısına geçiş sürecini başlatan yetkilendirme ihalesini bugün Ankara'daki BTK Merkez Binası'nda gerçekleştirdi. 3 saat süren ihale, kurumun sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayınlandı.

ANKARA (İGFA) - Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un katıldığı ihalede, 11 frekans paketi KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolarlık toplam teklif bedeliyle satıldı.

5G hizmetleri 1 Nisan 2026'da büyük şehirlerde başlayacak, ülke geneli kapsama 1 yıl sürecek.

İhale ile 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edileceği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, 9 Ekim'den itibaren kabul edilen teklifler için son başvuru bugün saat 09:30 oldu. Saat 10:30'da başlayan ihalenin ilk sonuçlara göre 700 MHz Bandı (A Paketleri): A1 paketi Turkcell (429 milyon dolar), A2 Vodafone (426 milyon dolar), A3 Türk Telekom (425 milyon dolar) oldu.

3,5 GHz Bandı (B Paketleri): B1 Turkcell (214 milyon dolar), B2 Türk Telekom (209 milyon dolar), B3 Vodafone (201 milyon dolar). verilirken toplam teklif 1,9 milyar doların üzerinde (B paketleri için 624 milyon dolar).

Kazananların frekans yer seçimini yapacağı ve ihalenin 5G altyapısının kurulması, işletilmesi ve hizmet sunumunu kapsayacağı belirtildi.

Bakan Uraloğlu ihalenin kesinleşmesi ile birlikte Nisan 2026'da ilk sinyallerin Marmara Bölgesi'nde (Kocaeli, Bursa gibi) alınacağı, tüm Türkiye'yi kapsamasını 1 yılı bulacağını ifade etti.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 5G'nin Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecinde kritik bir adım olduğunu belirterek, canlı yayınla şeffaflığı sağladıklarını söyledi.

Başkan Karagözoğlu, mobil şebeke işletmecilerinin her üçünün de ihaleye katıldığını aktararak, ihalenin tüm frekans paketleri dahil toplam asgari değeri 2 milyar 125 milyon dolar iken ihale sonucunda oluşan bedel KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolar olduğunu açıkladı.

İhalede belirli frekans paketlerini kazandıkları için mevcut frekans ve numara gibi kaynaklarını 5G hizmetleri için de kullanabilmeleri için 2029 yılından itibaren her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacakalrını belirten Karagözoğlu, 'İhale Komisyonu kararımızı, ihale yetkilisi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna sunacağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun onaylaması akabinde ihale kararı kesinleşecektir' değerlendirmesinde bulundu.

5G'nin 4,5G'ye göre 10 kat hızlı internet, düşük gecikme ve yüksek kapasite sunması beklenirken, uzaktan ameliyat, otonom araçlar, akıllı tarım ve fabrikalar gibi alanlarda devrim yaratması bekleniyor.