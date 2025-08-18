Düzce’nin Yığılca ilçesinde otomobil ile tarım aracı patpatın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Yığılca yolu Güneyaltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki 81 ABL 408 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.A.’nın kullandığı patpat çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da hasar meydana gelirken, sürücüler ve yolcular yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü S.Y., araçtaki E.Y. ve patpat sürücüsü A.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan patpat sürücüsü A.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.