Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatacak ve eğitim-öğretim yılının başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltacak yeni bir otobüs hattını hayata geçiriyor.

MANİSA (İGFA) - Cider Yolu'ndaki sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Şehir Hastanesi ile Okullar Bölgesi'ni birbirine bağlayan 300 numaralı yeni otobüs hattı, 7 Eylül Pazartesi günü itibarıyla Manisalıların hizmetine sunuluyor.

Daha önce Cider Yolu'ndaki incelemeleri sırasında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kamulaştırma kapsamı dışında kalan bölümde asfalt çalışmalarının tamamlanarak yolun geçici olarak trafiğe açılacağını ve okullar açıldığında bu hattın devreye gireceğini müjdelemişti. Yapılan çalışmaların ardından söz verilen tarihte hat faaliyete geçirilerek özellikle okul döneminde bölgedeki trafik yükünün önemli ölçüde hafifletilmesi hedefleniyor.

Hafta başında seferlerine başlayacak olan 300 numaralı hat; Turgut Özal Mahallesi, Şehir Hastanesi, Alaybey, Hükümet, 8 Havuzu, İbrahim Gökçen Bulvarı (Kültür Sitesi), Öğretmenevi, Cider, Toprak Mahsulleri Ofisi, Grandmedical ve Güzelyurt güzergâhında hizmet verecek. Hat, dönüş rotasını ise Sultan Meydanı ve Murat Caddesi üzerinden gerçekleştirerek aynı güzergâhta ulaşım sağlayacak.

GÜNDE 44 SEFER DÜZENLENECEK

Vatandaşların ve öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla planlanan 300 numaralı otobüs hattında, gün boyunca toplam 44 sefer gerçekleştirilecek. Turgut Özal kalkışlı ilk sefer saat 07.10'da başlayacak, yoğun saatlerde sıklaştırılan sefer planı akşam 20.45'e kadar devam edecek.