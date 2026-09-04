Ordu'nun kış turizminde marka kent olma hedefinde yeni bir döneme giriliyor. Cumhurbaşkanı Kararıyla Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen Göndeliç Dağı'nda dev bir kış turizmi merkezi planlanıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde 2019 yılından itibaren Çambaşı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen beş yıldızlı otel, bungalovlar, genişletilen pistler, sosyal tesisler ve doğalgaz yatırımlarıyla bölgenin turizm altyapısı güçlendirilerek Çambaşı dört mevsim yaşayan bir turizm merkezine dönüştürülmüştü.

Başkan Güler aynı vizyonu şimdi ise Göndeliç Dağı'na taşıyor.

Başkan Güler'in yıllardır üzerinde çalıştığı ve her aşamasını yakından takip ettiği Göndeliç Dağı 19 Haziran 2026 tarihli ve 11446 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildi.

Bu kapsamda Başkan Güler'in yıllardır üzerinde durduğu ve titizlikle çalıştığı dev kış turizmi merkezi Göndeliç Dağı'nda hayat bulacak.

120 KM'LİK 30 KAYAK PİSTİ, GÜNLÜK 70 BİN İNSAN KAPASİTESİ

Yapılması planlanan Göndeliç Projesi, etap etap hayata geçirilecek.

4 bin hektarlık alanda uygulanacak olan proje kapsamında 120 kilometrelik 30 kayak pisti, 9 mekanik tesis ve doğal yaşam alanları düşünülürken, günlük 70 bin kişi kapasite, 30 otelde 28 bin 954 yatak kapasitesi ve 3 bin 500 kişilik istihdam ile de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.

ORDU'NUN TURİZM POTANSİTELİ BÜYÜYECEK

Planlanan proje tamamlandığında Ordu'nun turizm potansiyelini büyütecek, yeni istihdam alanları oluşturacak ve kentin ekonomisine önemli bir hareketlilik kazandıracak.