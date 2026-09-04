Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yusuf Alemdar'ın göreve gelmesiyle birlikte başlayan 2,5 yıllık süreçte üreticinin emeğini koruyan, tarımsal verimliliği artıran, kırsal ulaşımı kolaylaştıran, mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üreten geniş bir hizmet yelpazesiyle Sakarya'nın kırsal bölgelerine hizmet ve yatırım götürdü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yusuf Alemdar'ın göreve gelmesiyle birlikte 2,5 yılda 16 ilçenin kırsal mahallelerinde üretimden ulaşıma, sulamadan altyapıya kadar kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

Çiftçinin emeğini koruyan ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan hizmetlerin toplam bedeli 1 Milyar 718 Milyon TL'ye ulaştı.

Başkan Alemdar, 'Bu yatırım çiftçimizin tarlasına, üreticimizin emeğine, çocuklarımızın geleceğine ve Sakarya'nın bereketine yapılan güçlü bir katkıdır' ifadeleriyle çalışmaların önemine dikkat çekti.

KIRSALA 1 MİLYAR 714 MİLYON TL YATIRIM

Tarımsal üretimi destekleyen uygulamalardan yol çalışmalarına, sulama altyapısından drenaj temizliğine kadar çok sayıda hizmet ve yatırımın gittiği Sakarya kırsalına 2,5 yılda Büyükşehir marifetiyle toplam 1 Milyar 718 Milyon TL yatırım yapıldı.

'ÇİFTÇİMİZİN TARLASINA, ÜRETİCİMİZİN EMEĞİNE GÜÇLÜ KATKI'

Kırsal kalkınmanın Sakarya'nın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Yusuf Alemdar, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana 16 ilçemizin tamamında çiftçimizin emeğine sahip çıkıyor, yolundan sulamasına, kanalından drenajına, toprak analizinden üreticimize verdiğimiz desteklere kadar kırsalın her ihtiyacına dokunmaya gayret ediyoruz. 2,5 yılda kırsal bölgelerimize yönelik çalışmalarımızın toplam bedeli 1 milyar 714 milyon TL'ye ulaştı. Bu yatırım çiftçimizin tarlasına, üreticimizin emeğine, çocuklarımızın geleceğine ve Sakarya'nın bereketine yapılan güçlü bir katkıdır. Üreten insanımızın yanında olmaya, kırsal mahallelerimizi daha güçlü ve yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Başkan Yusuf Alemdar'ın 'Kırsalın gücü, Sakarya'nın gücüdür' sözünden hareketle başlayan kırsalda yatırım seferberliğinin en önemli başlığı ulaşım konforu ve güvenliği oldu.

KIRSALIN ULAŞIM AĞI SICAK ASFALTLA BULUŞTU

Kırsal mahalleleri ilçe merkezlerine ve ana ulaşım güzergâhlarına bağlayan yollar, gerçekleştirilen çalışmalarla daha güvenli ve konforlu hale getirilerek tarımsal üretimin tarladan pazara taşınmasında önemli bir ulaşım ağı oluşturuldu. 2,5 yıllık süreçte kırsal bölgelerde toplam 242,9 kilometre yol asfaltlanırken, 367 bin 500 ton asfalt kullanıldı. Bu çalışmaların toplam bedeli 1 Milyar 291 Milyon TL'yi aştı.

67 ADET MENFEZ YAPILDI

Kırsalda ulaşımın kesintisiz ve güvenli olması için ihtiyaç duyulan noktalara menfezler inşa eden Büyükşehir, 2,5 yılda 9 ilçede 67 menfez imalatı gerçekleştirdi.

V KANAL VE OTO KORKULUKLA KIRSALDA GÜVENLİ ULAŞIM

Sadece sıcak asfalt çalışması değil ulaşımın daha güvenli olması adına V kanal ve çelik oto korkuluk imalatları da 16 ilçe kırsalında gerçekleştirildi. 2,5 yıllık süreçte 144 mahallede toplam 221 kilometre V kanal imalatı yapılırken, 15 ilçede 52 kilometrelik çelik oto korkuluk imaları yapıldı. Bu iki hizmet için Büyükşehir Belediyesi toplam 365 Milyon 878 Bin TL yatırım sağladı.

2,5 yıllık süreçte kırsal mahallelerin ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının yanı sıra Büyükşehir, tarımsal üretimin güçlendirilmesi amacıyla çiftçiye yönelik desteklerini sürdürdü.

TOPRAK ANALİZİYLE BİLİNÇLİ ÜRETİM

Üreticilerin toprağını daha bilinçli ve verimli kullanabilmesi amacıyla 2,5 yılda 1535 toprak analizi başvurusu alındı. Toprak analizlerinin yanı sıra 16 ilçede 181 eğitim semineri düzenlenerek üreticilerin tarımsal bilgi ve teknik kapasitesinin artırılmasına katkı sağlandı.

KOKARCA İLE MÜCADELE

Özellikle tarımsal üretimde verim kaybına neden olan zararlılarla mücadelede de çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 5 bin 400 adet kokarca ilacı desteği de sağladı.

KIRSALDA 95 KİLOMETRE KANAL TEMİZLİĞİ

Kırsal bölgelerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan sulama altyapısına yönelik çalışmalar da kapsamlı şekilde yürütüldü. Boru patlakları, vana ve hidrant arızaları, ilave sulama hatları ile gölet temizliği gibi çalışmaların yanı sıra toplam 4 bin 800 metre büz desteği sağlandı, drenaj altyapısının işlerliğini korumak amacıyla da 13 ilçede 95 kilometrelik kanal temizliği gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerde yaşamın her alanına dokunan Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede bulunan bin 455 mezarlıkta detaylı temizlik ve bakım çalışmalarına rutin olarak devam ediyor.