Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Keşan Şubesi, ADD Parkı'nda işletmecinin uygun olmayan bir alana tuvalet yapmasını eleştirdi. Dernek, parkın adına ve amacına uygun şekilde kullanılmasını istedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ADD Keşan Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır bakım ve korunması üstlenilen ADD Parkı'nın mahalle sakinleri tarafından uzun süredir ücretsiz olarak kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, parkın üst kenarındaki alanın geçmişte emrivaki bir şekilde bir işletmeye verildiği, söz konusu işletmenin de derneğe ait parkı kullandığı ifade edildi.

'İTİRAZIMIZ TUVALETE DEĞİL, YERİNE VE ŞEKLİNE'

ADD Keşan Şubesi, itirazlarının umumi tuvalet inşasına değil, bunun yapılış yeri ve şekline olduğunu vurguladı. Açıklamada, derneğin adını taşıyan parkın bu tür eklentilerle kullanım alanının daraltılmasının ve genel görünümünün bozulmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi. Şube yönetimi, belediye tarafından yaptırıldığı belirtilen tuvalet eklentisinin bir an önce kaldırılmasını ve parkın halkın kullanımına uygun, adına yakışır biçimde hizmet vermesini talep etti.