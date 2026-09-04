Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla dar gelirli öğrencilere yönelik hayata geçirilen aylık 44 binişlik ücretsiz otobüs kartı desteği başvuruları devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü destek kapsamında, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ikamet eden dar gelirli ortaokul, lise, çıraklık eğitim (MESEM) öğrencileri ile 2026 yılı lise mezunu dershane öğrencileri için 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak.

Öte yandan geçen yıl destekten yararlanan öğrencilerin ulaşım kartlarının, yeni başvurularının onaylanması halinde bu yıl da geçerli olacağı belirtildi.



BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANINIZDA

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve dar gelirli hemşehrilerinin omuzlarındaki ekonomik yükü hafifletmenin en büyük önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, 'Gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmak için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz' dedi.