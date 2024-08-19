Alanında dünyadaki en büyük üç ticaret fuarından birisi olan Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex, 19 – 22 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecekİSTANBUL (İGFA) -Çin’in pavilyon olarak yer aldığı Zuchex 2024’te Türkiye’nin yanı sıra bu yıl ilk defa katılan Almanya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte İtalya, Polonya, Ürndün, Lübnan, Mısır, Tunus, Fas, Azerbaycan ve Hindistan’dan 1500’ün üzerinde marka, en özel koleksiyonlarını, inovatif ürünlerini ve ilham verici tasarımlarını vitrine çıkaracak. 34.’sü düzenlenecek Zuchex’i 150’den fazla ülkeden de 45 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor

Dört gün boyunca Zuchex’te yapılan ticaret anlaşmaları, alınan siparişler ve sıcak satışlar sonucu sektör ticaretine ortalama 2 milyar dolarlık bir ticaret katkısı beklediklerini söyleyen Fuar Direktörü Funda Kunduz; “Ev ve mutfak eşyaları endüstrisinde dünyanın en büyük 3 fuarından birisi Zuchex. Gerek katılımcı markalar ve gerekse çoğunluğu doğrudan satın almacı niteliğindeki sektör profesyoneli ziyaretçiler, eşsiz ticaret fırsatları için büyük bir heyecanla Zuchex’i bekliyor. Tüyap Beylikdüzü’nde 14 salon ve toplam 100 bin metrekare alana yayılan Zuchex’te stant açacak olan 1.500’ten fazla markamız; profesyonel satın alma heyetleri, zincir mağazalar, e-ticaret firmaları, bağımsız perakendeciler, toptancı ve perakendeci kuruluşlar, bayi ve distribütörler, HORECA, catering ve organizasyon şirketleri, kurumsal hediyelik eşya firmaları, tasarımcılar ve uluslararası ticaret firmalarıyla doğrudan ticaret yapacak. Diğer tarafta, fuarımızı ziyaret eden sektör profesyonelleri de ev ve mutfaklardaki 2024/2025 trendlerini, avantajlı satın alma koşullarıyla tedarik edecek” dedi.