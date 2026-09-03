Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, TÜİK ve ENAG verileri arasındaki farkın emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını yansıtmadığını belirterek, hayat pahalılığına sert tepki gösterdi.

BURSA (İGFA)- TÜİK'e göre aylık enflasyonun yüzde 1,84, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,51 olduğunu hatırlatan TÜED Uludap Şube Başkanı Kenan Pars, ENAG'ın ise tüketici fiyatlarını aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 49,03 olarak hesapladığını söyledi.

'MUTFAKTAKİ ATEŞİ ANLATMAYA KELİMELER YETMİYOR'

Emeklilerin gerçek enflasyonunun resmi rakamların çok üzerinde hissedildiğini ifade eden Pars, TÜRK-İŞ'in araştırmasına dikkat çekti. Dört kişilik bir aile için açlık sınırının 37 bin 388 liraya, yoksulluk sınırının ise 121 bin 786 liraya yükseldiğini hatırlatan Pars, mutfak enflasyonunun da yıllık yüzde 37,90 olarak hesaplandığını aktardı. Emeklilerin pazarda ve markette alım gücünün her geçen gün azaldığını söyleyen Pars, 'Emeklinin hayatı artık 'Neyi alabilirim?' hesabından çıkıp 'Neyi almasam olur?' hesabına dönmüş durumda' dedi.

'MÜCADELEMİZİ BÜYÜTECEĞİZ'

Emeklilerin sorunlarının çözümü için yoğun temas ve ziyaret trafiği yürüttüklerini belirten Pars, parti ayrımı gözetmeden tüm kapıları çalmaya devam edeceklerini söyledi. Pars, emeklilerin yıllarca çalıştığını, prim ve vergi ödediğini vurgulayarak, 'Bugün geldiğimiz noktada emekliye 'İdare et!' denilemez' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında emeklilerin sofrasındaki sıkıntının görmezden gelinemeyeceğini belirten Şube Başkanı Kenan Pars,emeklilerin ülkenin kalkınmasında ve büyümesinde önemli rol oynadığını ifade ederek, 'Emeklinin sofrasındaki yangın söndürülmeden, emeklinin yüzü gülmeden bu mücadele bitmeyecek' dedi.