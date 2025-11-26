Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve Diversey iş birliğiyle yürütülen Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı kapsamında kapsamlı bir eğitim gerçekleştirild

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'da Vatan Kahvesi'nde düzenlenen eğitime, şehrin önde gelen işletmelerinde görev yapan 48 personel katıldı.

Katılımcılar arasında The Big Man, Sade Balık, Konak Dondurma, Pikan Fırını, Fıtır Börek, The Royal Castle Bistro, Aydın Beach, Raw Beach, Parlak Restorant, Fox Rabbit Bakery, Kanatçı Ali Asker gibi sektörün seçkin işletmelerinin personelleri yer aldı.

Eğitim, Muratpaşa Belediyesi Gıda Yüksek Mühendisi Ayşe Sarılar tarafından gerçekleştirildi. Program kapsamında katılımcılara gıda güvenliği, gıdaların doğru ve güvenli pişirme dereceleri, soğuk hava depolarının doğru kullanımı, kızartma yağlarının kalitesi ve değişim periyotları, mutfak ekipmanlarının sterilizasyonu, personel hijyeni ve atık yönetimi başta olmak üzere kapsamlı bir gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verildi.