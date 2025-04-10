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Burkina Faso Büyükelçiliğine Çevre İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Feriba Duygu Hokkacı Esirgen,

Atamaları gerçekleştirilen Türkiye'nin büyükelçilikleri şöyle:

Buna göre atama kararları kapsamında 4 ülkeye yeni büyükelçi atamaları da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kapsamlı atama kararlarında 4 ülkeye de yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.