Süper Lig’in 4 büyük takımı ve Bursaspor’un yeni sezon forma fiyatları taraftarların deyimi ile dudak uçuklatıyor.Melih KAYACI / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıllara göre dolar ve euro kurunun yükselmesi ile birlikte kulüplerin anlaştığı firmalara paralel olarak güncellediği fiyatlar, taraftarlar tarafından tepki görmeye devam ediyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’un açıklamış oldukları yeni sezon forma fiyatları adeta dudak uçuklatıyor.

‘’EN PAHALI ALIŞVERİŞ SARI KIRMIZILI EKİPTE’’

Geçtiğimiz sezonların üstüne fiyat olarak bir hayli yükleme yapan sarı kırmızılı ekipte yeni sezon formaları Puma’nın dolaşıma soktuğu bir reklam filmiyle henüz yeni tanıtılmaya başlanmışken kulislerde konuşulanlara göre en pahalı forma satışlarına sahip kulüp olarak Galatasaray’ın zirveye oturacağı söyleniyor.

‘’FENERBAHÇE 3 BİN TL OLARAK AÇIKLADI’’

Fenerbahçe yeni sezona yıldız teknik adam Jose Mourinho ile girerken büyük bir anlaşmaya imza attı. Acun Ilıcalının da yönetime katılması ile birlikte yeni bir ekip oluşturan sarı lacivertliler transfer harekatlarına hız verdi. Yeni sezon forma satış fiyatını 3 bin lira olarak açıklayan Fenerbahçe, büyük bir forma satışı hedefliyor.

‘’BEŞİKTAŞ İÇ SAHA FORMASINI AÇIKLADI’’

Giovanni van Bronckhorst, Gabriel Paulista ve son olarak yıldız oyuncu Rafa Silva ile sezona giriş yapan siyah beyazlı ekipte iç saha forması Rafa Silva transferi ile birlikte görücüye çıktı. Kartal, iç saha forma fiyatını 3 bin lira olarak belirledi.

‘’TRABZON’DA FİYATLAR DAHA UYGUN’’

Sezona hızlı giren bordo mavililer Ozan Tufan transferini de açıkladı. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Karadeniz Fırtınası, forma fiyatlarını bin 967 TL olarak belirledi.

‘’BURSASPOR’DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR’’

Başkan değişikliği ile sezona giriş yapan timsahlar kulüp efsanesi Batalla’nın ardından birçok transferi de bünyesine kattı. Hedefi Enes Çelik önderliğinde Süper Lig olarak belirleyen yeşil beyazlılar, yeni sezon forma tanıtımı konusunda sessizliğini sürdürmeye devam ediyor.