Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenecek kutlamalar 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Ahiliğin başkentinde gerçekleştirilecek; program sabah duası, kortej yürüyüşü ve resmi açılışla başlayacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 39. Ahilik Haftası Kutlamaları, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Ahiliğin başkenti Kırşehir'de başlayacak.

Emeği, alın terini, dürüstlüğü, dayanışmayı ve meslek ahlakını esas alan Ahilik geleneğini yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan etkinlikler, 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında çeşitli programlarla sürdürülecek.

İLK GÜN SABAH DUASIYLA BAŞLAYACAK

Kutlamaların ilk günü saat 05.45'te Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde düzenlenecek geleneksel esnaf kahvaltısı, türbe ziyareti ve dua programıyla başlayacak. Saat 09.00'da Kırşehir Kalesi'nden top atışı yapılacak, ardından Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak.

Saat 10.30'da Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde ikinci türbe ziyareti ve duanın ardından, saat 11.00'de kent merkezinde geniş katılımlı kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Esnafın mesleki flamaları ve vatandaşların Türk bayraklarıyla katılacağı kortejde Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer alacak.

RESMÎ AÇILIŞ CACABEY MEYDANI'NDA

Kortejin ardından saat 11.30'da Cacabey Meydanı'nda 39. Ahilik Haftası'nın resmî açılış töreni yapılacak. Bakan Bolat'ın konuşma yapacağı programda Ahilik kültürünün iktisadi ve ahlaki yönleri ile esnaf ve sanatkârlara yönelik destekler ele alınacak. Açılış sonrasında saat 12.30'da vatandaşlara geleneksel Ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram edilecek.

HAFTA BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Program kapsamında öğleden sonra okçuluk turnuvası, makam ziyareti, 'Ahilik Kültürü ve Girişimcilik' kitabı eğitiminin açılışı ve iş yeri ziyaretleri yapılacak. İlk gün, saat 20.00'de Cacabey Meydanı'ndan yapılacak TRT Müzik canlı yayını ile sona erecek. Hafta boyunca ise uluslararası öğrenci buluşmaları, tiyatro ve konserler, Kadın Kooperatifleri Fuarı, bilimsel sempozyumlar, meslek yarışmaları ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

19 Eylül Cumartesi günü Cacabey Meydanı'nda düzenlenecek törende Yılın Çırağı, Yılın Kalfası ve Yılın Ahisi ödülleri ile Ahilik Hizmet ve Onur Ödülleri sahiplerine takdim edilecek. Hafta, 20 Eylül Pazar günü yapılacak kapanış etkinlikleriyle sona erecek. Kutlamalara ilişkin detaylı programın Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün internet adresinden takip edilebiliyor.