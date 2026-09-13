İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Çocuklar ve Gıda Güvenliği Misyon Projesi'ni yürüten gıda mühendisi Dr. Bülent Şık, okula gidecek çocukların beslenme sorununa dikkat çekti.

İZMİR (İGFA) - Gıda krizi ve yoksulluğa bağlı gelişen yetersiz beslenmenin yalnızca çocukların büyüme ve gelişimini değil, okul başarısını da doğrudan etkilediğini söyleyen Dr. Bülent Şık, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanda uyguladığı ve planladığı çalışmaları aktardı.

Okulların açılmasıyla birlikte özellikle gelişme çağındaki 0-14 yaş grubunda bulunan çocukların yetersiz beslenme sorunu yeniden gündeme geldi.

Çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli beslenme destekleri sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını gıda mühendisi Dr. Bülent Şık öncülüğünde yürütülen Çocuklar ve Gıda Güvenliği Misyon Projesi ile genişletiyor.

Proje kapsamında hayata geçirilecek çalışmaları aktaran Dr. Bülent Şık, yetersiz beslenmenin çocukların sağlığı ve eğitim hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirdi.

'YETERSİZ BESLENME, OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR'

Özellikle pandemiden sonra derinleşen gıda krizine dikkat çeken Dr. Bülent Şık, araştırmalara göre her üç çocuktan birinin yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yetersiz beslenmenin okul başarısını çok derinden etkileyen bir sorun olduğunu kaydeden Şık, 'Elbette öncelikli sorunumuz nitelikli bir eğitim kadar çocukların beslenmesine yönelik desteğin de okullarda sağlanmasıdır. Türkiye'de gelişme çağında olan 0-14 yaş aralığında 19,5 milyon çocuk yaşıyor. Bu yaş grubu, yetersiz beslenmenin olumsuz etkilerine maruz kalabilecek en hassas gruptur' ifadelerini kullandı.

'TOKSİK KİMYASALLARA MARUZİYETİ DE ARTIRIYOR'

Yetersiz beslenmenin çocukların büyüme ve gelişmesini olumsuz etkilemesinin yanı sıra çevresel toksik kimyasallara maruziyeti de artırdığını dile getiren Şık, 'Açlık ve yetersiz beslenme, çocuklarda sadece büyümeyi ve gelişmeyi etkilemez; toksik kimyasalların vücuda daha çok sirayet etmesine, daha çok emilmesine yol açar. Bu da hem sağlığı etkiler hem de okul başarısını çok ciddi şekilde geriletir' bilgisini verdi.

BÜYÜKŞEHİR'İN BESLENME DESTEKLERİ

Yetersiz beslenmeye karşı yapılacak en önemli çalışma olarak çocukların beslenme ihtiyacını karşılayacak programları işaret eden Şık, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu açıdan son derece kıymetli çalışmalar yapıyor. Kantini bulunmayan, gıdaya erişimin en zor olduğu yedi okulda her gün çocuklara yaklaşık 2 bin gıda paketi ulaştırılıyor. Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okullara günde 2 bin 500; dezavantajlı bölgelerdeki 12 dayanışma noktasında ise 3 bin 500 kişilik sıcak yemek sağlanıyor. Süt Kuzusu Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaşındaki çocuklarına ayda sekiz litre süt desteği veriliyor. Bunun yanı sıra belediyenin Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde günde üç öğün beslenme desteği veriliyor. Üniversite öğrencilerine altı noktada her gün 4 bin kişilik yiyecek desteği sunuluyor. Bu gibi desteklerin yanı sıra eğitim ve bilgilendirici çalışmalar da yoğun bir şekilde yürütülüyor' ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR VE GIDA GÜVENLİĞİ MİSYON PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Çocuklar ve Gıda Güvenliği Misyon Projesi başlattıklarını kaydeden Şık, yapılması planlanan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: 'Belediyede gıda ve beslenme desteği çalışmalarını sürdüren çok sayıda birim var. Bu birimlerle koordineli şekilde çalışıyoruz. 'Kreş, yurt, yemekhane, ev gibi beslenme yapılan alanlarda çocukların büyüme ve gelişmesini olumsuz etkileyen zehirli kimyasal maddeleri mutfak uygulamalarıyla azaltabilir miyiz' sorusu ile hareket ediyoruz. Mutfakta kullandığımız her türlü araç gereçte toksik kimyasal yükü olabildiği kadar azaltan, buna maruziyeti engelleyen malzemelerden oluşan mutfaklar oluşturmalıyız. 'Belirli pişirme teknikleri ya da yiyecek hazırlama teknikleriyle gıdalardaki pestisitler, ağır metaller gibi çocuk gelişimini olumsuz etkileyen toksik maddeleri azaltabilir miyiz' sorusuna yanıt üretmeye çabalıyoruz. Belediyenin toplu beslenme yapılan yerlerinde bu maruziyeti nasıl azaltacağımıza ilişkin önerileri önümüzdeki aylarda hayata geçireceğiz. Bununla ilgili de Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde halkın erişimine açık bir rehber kitapçık yayınlayacağız. Ayrıca çocuk sağlığı için çok büyük bir tehdit olan aşırı işlenmiş gıdalara ilişkin de farkındalığı artırmak amacıyla rehber kitapçık hazırlayacağız. Bunun yanı sıra eğitim ve uygulama çalışmaları düzenleyeceğiz' dedi.