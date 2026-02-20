BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Mudanya Üniversitesi'nde düzenlenen 'İş Dünyasında Liderlik ve Kariyer Yolculuğu' etkinliğinde genç girişimcilere seslendi. Burkay, ekonomik dönüşüme ayak uydurmanın önemine dikkat çekti ve gençleri aksiyon almaya davet etti.

BURSA (İGFA) - Mudanya Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe; Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Rektör Prof. Dr. Emin Karip, Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Karip, Bursa iş dünyasının seçkin isimlerini üniversitelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve BTSO'nun üniversiteyle yürüttüğü iş birliklerinin önemini vurguladı.

EKOSİSTEMİ DEĞİŞİME HAZIRLAMAK ŞART

Konuşmasında, ekonomik ve teknolojik dönüşümün hızla devam ettiğini belirten Burkay, '50 yıl sonra bugünler ekonomi kitaplarında örnek gösterilecek. Artık yönettiğimiz yalnızca insanlar değil, süreçleri, veriyi ve yapay zekâyı da yönetiyoruz. Bu dönüşümde yükselen tarafta yer almak için düşünce yapımızdan iş yapış biçimlerimize kadar köklü bir şekilde yenilenmeliyiz' dedi.

Burkay, BTSO'nun 2013'ten bu yana hayata geçirdiği projelerin de bu dönüşüm ekseninde ilerlediğini belirterek, ekosistemi değişime hazır hale getirmenin önemini vurguladı.

EYLEMSİZLİKTEN KAÇININ, AKSİYON ALIN

Başkan Burkay, çağın en büyük sorununun 'eylemsizlik' olduğunu ifade etti: 'Bilgi her yerde, ancak önemli olan bunu aksiyona dönüştürebilmek. Çok konuşuyoruz, ama harekete geçmek şart.' Ayrıca, başarısızlığın başarıya giden yolda kaçınılmaz olduğunu, hayallerin büyüklüğü kadar kişinin değerli olacağını söyledi.

Burkay, küresel ekonomide doğru konumlanmanın kritik olduğunu belirterek, özellikle Çin'in ekonomik gücünün iyi analiz edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Üretimin ve katma değerli teknolojik üretimin önemine işaret eden Burkay, Türkiye'nin potansiyelini doğru kullanarak rekabette yükselen tarafta yer alabileceğini vurguladı.

'AL DÖNEMİ BİTTİ, KULLAN DÖNEMİ BAŞLADI'

Ekonomik ve toplumsal yapıdaki hızlı değişime değinen Burkay, bireysel sahipliğin azaldığını, artık 'al' döneminin sona erdiğini ve 'kullan' döneminin başladığını ifade etti. Gençlerin bu dönüşüme uygun projeler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve hediye takdimi ile sona erdi.