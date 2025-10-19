ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 32 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, 62 şüpheli yakalanırken, bunlardan 41'i tutuklandı, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin; FETÖ'nün güncel yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt sorumlularıyla irtibat kurdukları, örgüte bağlı sözde yardım kuruluşlarına finansman sağladıkları, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptıkları tespit edildi.

'FETÖ'YE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Bakan Yerlikaya, açıklamasında operasyonları gerçekleştiren Jandarma personelini tebrik ederek, 'FETÖ başta olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.