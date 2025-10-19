Konya Karatay Belediyesi'nin 2026 yılı mali bütçesi, Ekim ayı belediye meclisi toplantısında 9,5 milyar TL olarak kabul edildi.

KONYA (İGFA) - 2026 Yılı Mali Bütçesi'nden en fazla payı ilçeye okul ile sağlık, sosyal ve kültürel tesislerin yanı sıra sportif faaliyetlerin yapılabildiği yatırımların yapımını üstlenen Yapı Kontrol Müdürlüğü aldı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü, 2026'te 2 milyar TL'lik bir bütçeye sahip olacak. Vatandaşların ve Karatay'ın ulaşım konforuna bugüne kadar çok önemli katkılar sağlayan yol, parke ve daha birçok çalışmalarıyla Fen İşleri Müdürlüğü 1 milyar 525 milyon TL, Mali Hizmetler 1 milyar 279 milyon TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 700 milyon TL'lik bütçeye sahip olurken; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 700 Milyon TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 700 milyon TL'lik bütçesiyle yeni dönemde de Karatay'ın gelişmesine, güzelleşmesine ve ilerlemesine katkı sunacak.

BAŞKAN KILCA BÜTÇENİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2026 Yılı Mali Bütçesi'ni onaylayan Karatay Belediyesi'nin tüm Meclis üyelerine teşekkür ederek, bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Kılca, 'Belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi, 2026 Yılı Mali Bütçesi'nde de en büyük payı yatırımlara, hizmetlere ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeni, özgün projelere ayırdık. Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Karatay Belediyesi olarak temel ilkemiz her zaman mali disiplini sağlamak, israfı önlemek ve tasarrufları artırarak gelirlerimizi en verimli şekilde kullanmak oldu. Yeni dönem bütçemizde de bu yaklaşımı hep göz önünde bulundurduk. Aldığımız kararla mali bütçemizi geçtiğimiz yıla göre yüzde 36 artırmış olduk. 2026 bütçemizi 9,5 milyar TL olarak belirledik. Göreve geldiğimiz günden bu yana bütçemizi yüzde 2964 oranında artırmış bulunuyoruz. Bizler, ilçemize ve hemşehrilerimize hizmetlerin daha kolay ve kaliteli ulaşabilmesi için gayret etmeyi sürdürüyoruz.' dedi.

'BÜTÇENİN EN BÜYÜK PAYINI YATIRIMLARA AYIRDIK'

Başkan Kılca, yeni dönemde de bütçedeki en büyük payı yatırımlara ve yeni projelere ayırdıklarını belirterek, 'Fen İşleri, Yapı Kontrol, Park ve Bahçeler, Emlak ve İstimlak ile Çevre Koruma ve Kontrol gibi yatırım yapan müdürlüklerimizin bütçe içerisindeki toplam payı yüzde 50. Bu da bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hemşehrilerimize hizmet olarak geri dönmesi demek. Park, bahçe ve yeşil kuşak çalışmaları, altyapı projeleri, sosyal, kültürel ve sportif tesis projeleri, okullar, Aile Sağlığı Merkezi yatırımları ve kamu kurumlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz diğer hizmetler, hemşehrilerimizin yaşam standardını yükselten ve ilçemizin çehresini değiştiren çalışmalar.' diye konuştu.