Konya Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 59. Konya Âşıklar Bayramı'nda, Türkiye ve Türk dünyasından 30 halk aşığı saz ve sözleriyle Konya'da buluşacak.

KONYA (İGFA) - Aşıklar Bayramı'na, Türkiye'nin dört bir yanından ve Türk dünyasından gelecek 30 halk aşığı katılacak. Ozanların saz ve sözleriyle kültürel bir şölen sunacağı etkinlik, 1966 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürülüyor.

Bu yılki program, Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Âşıklar Bayramı, Türk halk müziği ile sözlü edebiyat geleneğini yaşatan köklü bir kültürel etkinlik. Her yıl halk ozanlarının saz ve sözleriyle kültürel bir şölen sunan bayram, hem Türkiye'den hem de Türk dünyasından gelen ozanları bir araya getiriyor.

Etkinlikte, türkülerde sevda, hasret, vefa, kahramanlık ve inanç temaları işleniyor, kültürel hafıza gelecek kuşaklara taşınıyor.

KILCA: YÜZYILLIK SÖZLÜ KÜLTÜR GELENEĞİ KARATAY'DA YAŞIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya'nın tarih boyunca kültürün, sanatın ve gönül insanlarının buluşma noktası olduğunu vurguladı.

Başkan Hasan Kılca, 'Konya, asırlardır gönül ve kültür dünyamızın merkezinde yer alan, medeniyetimizin ruhunu taşıyan bir şehirdir. Âşıklar Bayramı da bu köklü geleneğin yaşayan bir mirasıdır. Türk halk müziğinin, sözlü edebiyatın ve sazın-sözün ustalarının buluştuğu bu anlamlı etkinliğe bir kez daha Karatay olarak ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Halk ozanlarımız toplumumuzun hafızasıdır; türkülerinde sevda, hasret, vefa, kahramanlık ve inanç vardır. Bizler de bu değerleri yaşatmak, kültürümüzün sesini gelecek kuşaklara taşımak için çalışıyoruz. Karatay Belediyesi olarak kültür ve sanata her zaman destek veriyor, değerlerimizi yaşatıyoruz.' dedi.



