Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye genelindeki askerî müzelerin halka ücretsiz olarak açılacağını duyurdu. Bakanlık, tüm vatandaşları müzeleri ziyaret etmeye davet etti.

ANKARA (İGFA) -Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yayımladığı açıklamada, Türkiye genelindeki askeri müzelerin vatandaşlara ücretsiz olarak açık olacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında vatandaşların Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tarihi mirasla iç içe yaşayabilmeleri için müzelerde özel sergiler ve rehberli turların da düzenleneceğini belirtti.

29 Ekim dolayısıyla ziyarete açılacak müzeler şöyle sıralandı:

Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi

Çanakkale Deniz Müzesi

Hatay Deniz Müzesi

İstanbul Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi

İstanbul Deniz Müzesi

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi

İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü

İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü

Mersin Deniz Müzesi

Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi