Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Türk Kızılay ekipleri gece boyunca sahadaydı. Dışarıda kalmak zorunda kalan vatandaşlara kumanya, sıcak içecek ve battaniye desteği sağlandı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay, afetten etkilenen vatandaşların yardımına koştu.

Türk Kızılay, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası gece boyunca vatandaşlarımızın yanındaydık. Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlarımıza kumanya, sıcak içecek ve battaniye desteği sağladık.' ifadeleri kullanıldı.

Kızılay ekiplerinin sabahın ilk ışıklarına kadar bölgede görev yaptığı belirtilirken, vatandaşlara hem psikososyal destek hem de temel ihtiyaç malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Sındırgı'da dayanışmayı diri tutmak ve kimseyi yalnız bırakmamak için sahada olduklarını belirten Kızılay, bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Deprem sonrası AFAD, jandarma, belediye ekipleri ve gönüllü kuruluşlarla koordineli şekilde çalışan Kızılay, bölgedeki vatandaşlara sıcak çorba ve içecek ikramının sürdüğünü açıkladı.