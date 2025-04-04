27 ilde, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında devam eden FETÖ'ye yönelik operasyonlarda; 73 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'inde bulunduğu 27 ilde düzenlenen operasyonlarda, 73 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 48'i tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün "Askeri gizli yapılanması ve güncel yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlarda ayrıca FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığını belirten Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz." Ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1908144903630078414