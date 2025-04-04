Telefonu gece boyunca şarjda bırakmanın yangın riski oluşturduğunu dile getiren uzmanlar, bu riskin birçok faktöre bağlı olduğunu ve özellikle düşük kaliteli veya hasarlı şarj aletleri, batarya problemleri ile uygun olmayan şarj ortamlarının önemli tehlike unsurları olduğunu söylüyor. İSTANBUL (İGFA) - Telefonun yastık, battaniye veya koltuk gibi hava akışını engelleyen yüzeylerde şarj edilmesinin ısıyı hapsedebileceğini ve aşırı ısınmaya neden olabileceğini kaydeden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, “Telefonu prizde unutmayın, mümkünse gece boyunca şarjda bırakmayın. Uzun süreli şarj yerine yüzde 20-80 arasında şarj seviyesini koruyun.” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, telefonu güvenli şarj etmek için orijinal ekipman kullanma, hava akışı sağlama, aşırı ısınmayı önleme ve priz güvenliğine dikkat etmenin en önemli faktörler olduğunu ifade ederek, “Bu kurallara uyarsanız, yangın ve batarya sorunları gibi riskleri en aza indirmiş olursunuz.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, telefonların gece boyunca şarjda bırakılmasının yangın riskini artırabileceğine dikkat çekti.

UYGUN OLMAYAN ŞARJ ORTAMLARI TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

Telefonu gece boyunca şarjda bırakmanın yangın riski oluşturduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, bu riskin birçok faktöre bağlı olduğunu ve özellikle düşük kaliteli veya hasarlı şarj aletleri, batarya problemleri ile uygun olmayan şarj ortamlarının önemli tehlike unsurları olduğunu belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, yangın riski faktörlerini şöyle sıraladı:

“Kalitesiz veya Hasarlı Şarj Aletleri; Orijinal olmayan, düşük kaliteli veya sahte şarj cihazları, aşırı ısınmaya ve kısa devreye yol açabilir. Ucuz adaptörler ve kablolar genellikle düşük kaliteli bileşenler içerir ve güvenlik sertifikalarına sahip olmayabilir.

Pil Aşınması ve Batarya Problemleri; Zamanla yıpranmış, şişmiş veya hasarlı bataryalar, aşırı ısınarak yangına sebep olabilir. Özellikle lityum iyon piller belirli bir sıcaklığa ulaştığında termal kaçak (thermal runaway) denilen bir tepkiye girerek alev alabilir.

Telefonun yastık, battaniye gibi yüzeylerde şarj edilmesi aşırı ısınmaya neden olabilir

Telefonun Yatakta veya Yanıcı Maddelerin Üzerinde Şarj Edilmesi; Telefonun yastık, battaniye veya koltuk gibi hava akışını engelleyen yüzeylerde şarj edilmesi ısıyı hapsedebilir ve aşırı ısınmaya neden olabilir. Yangın riskini artırmamak için telefon sert, düz ve yanmaz bir yüzeyde şarj edilmelidir.

Şarj Sırasında Aşırı Isınma; Telefonun arka plan uygulamaları çalışıyorsa, oyun oynanıyorsa veya güneş ışığına maruz kalıyorsa şarj sırasında daha fazla ısınabilir. Uzun süre yüksek sıcaklıkta kalan bataryalar tehlikeli hale gelebilir.

Arızalı Priz veya Uzatma Kablosu Kullanımı; Eskimiş prizler, gevşek bağlantılar veya düşük kaliteli uzatma kabloları kıvılcım çıkarabilir ve yangına neden olabilir. Şarj cihazının doğrudan sağlam bir prize takılması daha güvenlidir.”

Telefonu güvenli şarj etmek için öneriler!

Telefonu güvenli şarj etmek için ise Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl şu önerileri sıraladı:

- Orijinal veya güvenilir markaların şarj cihazlarını kullanın.

- Telefonu yanıcı malzemelerden uzak, sert ve düz bir yüzeyde şarj edin.

- Aşırı ısınmayı önlemek için kılıfı çıkararak şarj edebilirsiniz.

- Telefonu prizde unutmayın, mümkünse gece boyunca şarjda bırakmayın.

- Uzun süreli şarj yerine yüzde 20-80 arasında şarj seviyesini koruyun.

- Telefon ve bataryayı düzenli kontrol edin; şişme veya aşırı ısınma fark ederseniz kullanmayın.

Sonuç: Modern telefonlar genellikle aşırı şarjı önleyen devrelerle donatılmış olsa da, özellikle eski veya hasarlı bataryalar, düşük kaliteli şarj cihazları ve havalandırmasız ortamlar yangın riskini artırabilir. Bu yüzden, telefonu gece boyunca şarjda bırakmak yerine güvenli bir şekilde şarj etmek her zaman daha iyidir.

TELEFONLARI GÜVENLİ ŞEKİLDE ŞARJ ETMEK İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI

Telefonları güvenli şekilde şarj etmek için alınması gereken önlemleri de kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, telefonları güvenli bir şekilde şarj etmek için önlem almanın yangın, aşırı ısınma ve batarya hasarı gibi riskleri azaltacağını dile getirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, güvenli şarj için alınması gereken önlemleri de şu şekilde sıraladı:

“- Orijinal ve Kaliteli Şarj Cihazı Kullanın; Telefonun kendi orijinal şarj adaptörünü ve kablosunu kullanın. Eğer orijinal şarj cihazı yoksa güvenilir ve sertifikalı (CE, UL gibi) markalardan alın. Düşük kaliteli, sahte veya bilinmeyen markalara ait şarj aletleri kısa devre ve aşırı ısınmaya sebep olabilir.

- Telefonu Yanıcı Malzemeler Üzerinde Şarj Etmeyin; Telefonu sert ve düz bir yüzeyde (masa, mermer, sehpa vb.) şarj edin. Hava akışını engellemeyecek bir ortamda şarj edin. Yastık, battaniye, koltuk, yatak veya kağıt gibi yanıcı yüzeylerde şarj etmekten kaçının.

ŞARJ SIRASINDA TELEFONU SERİN BİR ORTAMDA TUTUN!

- Telefonu Aşırı Isınmadan Koruyun; Şarj sırasında telefonu serin bir ortamda tutun. Uzun süre oyun oynamayın veya ağır uygulamalar çalıştırmayın. Kılıfı çıkarmak, aşırı ısınmayı önleyebilir. Direkt güneş ışığında, araba içinde veya sıcak ortamlarda şarj etmeyin.

- Gece Boyunca Şarjda Bırakmaktan Kaçının; Şarjı takip edin ve dolduğunda fişten çekin. Mümkünse hızlı şarj teknolojisi olan adaptörler kullanarak şarj süresini kısaltın. Uzun saatler şarjda bırakmak bataryanın ömrünü kısaltabilir, şişmesine yol açabilir ve risk oluşturabilir. Batarya şarj için yüzde 20 seviyelerine indiğinde şarj işlemine başlanmalı, tamamının bitmesi beklenmemeli. Mümkünse yüzde 80 – 90 seviyelerinde iken de şarjdan çekilmeli. Böylece bataryanın ömrünün uzamasını sağlayabilirsiniz. Bazı Li-ion pillerin teknolojisi bu şarj tekniğini benimsemektedir.