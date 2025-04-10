İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyetimiz ve Jandarma tarafından 27 ilde "Siber Suç ve Suçlulara" yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 237 şüpheliden 118'i tutuklanırken, 34'ü hakınmda adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 27 ilde düzenlenen “Siber Suç ve Suçlulara” yönelik operasyonlarda 237 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerden 118’i tutuklanırken, 34’ü hakkında adli kontrol kararı verildi; diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Karabük, Ankara, İstanbul, Adana gibi illeri kapsayan operasyonlarda, şüphelilerin “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve nitelikli hırsızlık” suçlarından soruşturma geçirdiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1910197135389098220

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, valileri, savcılıkları ve operasyonu gerçekleştiren polis ile jandarmayı tebrik ederek, Siber Vatan’da sanal devriyelerin 7/24 görev başında olduğunu, Siber suçlarla mücadelemiz aralıksız süreceğini kaydetti.