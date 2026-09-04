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KAYSERİ (İGFA) - Gerçekleştirilen çalışmalarla yollardaki ulaşım standardının yükseltilmesi, sürüş güvenliğinin artırılması ve vatandaşların günlük ulaşımını daha seri ve konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok mahallemizde farklı projelere imza atıyoruz. Kızılırmak Caddesi çıkmaz sokak gibiydi. Burada eski binalar vardı. Vatandaşlarımızla konuşarak anlaşmayı sağladık. Yol üzerinde kalan binaları kaldırarak; temizledik. Şu anda 20 metre genişliğinde güzel bir yolu açıyoruz. Dolayısıyla Kızılırmak Caddesi'nin devamı Hasdal Caddesi'ne kadar açılmış oluyor. Çalışma yapılan bu bölgeden de Sivas Caddesi'ne dönüşü açıyoruz. Altyapı çalışmaları devam ediyor' dedi.