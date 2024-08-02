DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 3 gündür 26 ilde devam eden “GÜRZ-4” operasyonlarında 99 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-4" operasyonları düzenlendi.

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

26 ilde 3 gündür süren operasyonda 99 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1819313511551344666