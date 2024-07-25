Lansman yıl dönümünü kutlayan Chandra, daha önce yayınlanmamış yepyeni 25 görüntüyü astronomi meraklılarıyla paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Lansman yıl dönümünü kutlayan Chandra, daha önce yayınlanmamış yepyeni 25 görüntüyü paylaştı.

NASA, Chandra'nın 25 yıldır galaksilerin ve yıldız kümelerinin oluşumunu görmemizi, kara delikleri gözlemlememizi ve güneş sistemimizin ötesindeki dünyaları incelememizi sağlayacak röntgen görüşünü kazandırdığını anımsatarak, 25'inci yıl anısına 25 nefes kesici görseli sosyal medya hesabından astronomi meraklılarıyla paylaştı.

Hatırlanacağı gibi 23 Temmuz 1999 tarihinde uzay mekiği Columbia, o zamanlar mekiğin taşıdığı en ağır yük olan Chandra'yı taşıyan yörüngeye fırlatılmıştı. Komutan Eileen Collins'in dümende olduğu Columbia'daki astronotlar, Chandra'yı Ay'a olan mesafenin neredeyse üçte birini alan oldukça eliptik yörüngesine başarıyla yerleştirmişlerdi.

https://twitter.com/NASA/status/1815856206788886574

Cambridge'deki Smithsonian Astrofizik Gözlemevi'nde bulunan Chandra X-ışını Merkezi'nin müdürü Pat Slane, çeyrek asırdır Chandra'nın birbiri ardına inanılmaz keşifler yaptığını ifade ederek, "Gökbilimciler, Chandra'yı, teleskopu inşa ettiğimizde henüz bilmediğimiz gizemleri araştırmak için kullandılar; bunlara dış gezegenler ve karanlık enerji de dahil. Yeni görüntü seti, Chandra'nın uzaydaki çeyrek asrı boyunca yaptığı yaklaşık 25 bin gözlemin bir örneğidir." yorumunda bulundu.