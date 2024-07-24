ULUTEK Yazılım Vadisi Staj Programı BTSO, ULUTEK, BİSİAD, BUÜ ve BTÜ iş birliğiyle başladı. BİSİAD Başkanı Doğrul, “Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir program başlattık.” dedi.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark, Bursa'nın bilişim sektöründe yeni yetenekler yetiştirmek amacıyla önemli bir adım attı.

ULUTEK Yazılım Vadisi Staj Programı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ULUTEK Teknopark, Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) iş birliğiyle başladı.

BUÜ ve BTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerini kapsayan program, staj zorunluluğu olan öğrenciler için büyük bir fırsat sunuyor. Staj boyunca öğrenciler, ULUTEK Teknopark'ta sektördeki en güncel teknolojileri öğrenme ve projeler geliştirme imkanı bulacaklar.

BİSİAD BAŞKANI DOĞRUL: ‘BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE YENİ BİR HİKAYE YAZIYORUZ’

Öğrencilerle birlikte bilişim sektöründe yeni bir hikaye yazmaya başladıklarını belirten BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, “BTSO, ULUTEK, BTÜ ve BUÜ’nün işbirliğiyle ULUTEK’te hayata geçen ve Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir staj programını başlatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu program sektörümüzün tamamlayıcıları olan öğrenciler için önemli bir çalışma. Bugün başlangıcını yapıyoruz ve inanıyoruz ki gelecekte çok daha fazla katılımla staj programlarını sürdüreceğiz. Öğrenci kardeşlerimizle bilişim sektöründe yeni bir hikaye yazıyoruz.” dedi.

PROJE TEKNİK LİDERİ ÇOBANOĞLU: ‘ÖĞRENCİLER İÇİN BENZERSİZ BİR FIRSAT’

Programın ilerleyişi hakkında öğrencilere bilgilendirici bir sunum yapan Proje Teknik Lideri Tanser Çobanoğlu, “Son dönemde artan staj talebi doğrultusunda bu programı bu sene ilk kez uyguluyoruz. Bu program sayesinde, öğrenciler hem teorik bilgilerini pratiğe dökebilecekleri bir ortamda bulunacak hem de sektörün deneyimli isimlerinden doğrudan bilgi alabilecekler.” ifadelerini kullandı.