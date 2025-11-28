AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan 24. İyilik Treni, 6,3 büyüklüğündeki depremin vurduğu Afganistan'a 1.300 ton insani yardım malzemesi ulaştıracak.

ANKARA (İGFA) - AFAD koordinasyonunda ve Türk Kızılay ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan 24. İyilik Treni, Ankara'dan Afganistan'a uğurlandı.

Törene AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Dışişleri Bakanlığı İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korhan Karakoç, AFAD Başkan Yardımcıları Hamza Taşdelen ve Önder Bozkurt, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tren, 2 Kasım 2025 tarihinde Afganistan'ın Samangan vilayetinde meydana gelen ve çok sayıda evin yıkılmasına yol açan 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan insani krizin yaralarını sarmak amacıyla hazırlandı.

İyilik Treni ile Afganistan'a ulaştırılacak yardım malzemeleri arasında; 28 bin gıda kolisi, 560 ton gıda (pirinç, makarna, nohut, mercimek, ayçiçek yağı vb.), 550 ton un, 14 bin battaniye olmak üzere toplamda bin 300 ton insani yardım gönderildi. AFAD, trenle birlikte son üç yılda demiryoluyla Afganistan'a gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamının 11 bin 768 tona ulaştığını açıkladı.

Depremden etkilenen Afganistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten AFAD, paylaşımında, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, hayır ve iyilik için görev alan tüm devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkürlerini iletti.