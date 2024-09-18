Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde 19-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda heyecan yarın başlıyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı geleneksel Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası 19-21 Eylül 2024 tarihleri arasında Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda büyük heyecana sahne olacak. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 24.’sü gerçekleştirilecek turnuvaya ev sahibi TOFAŞ'ın yanı sıra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa ve Mersin Spor Kulübü takımları katılacak. Bu önemli organizasyonun bilet satışları Biletix.com’dan online olarak gerçekleştirilirken, gişe bilet satışı ise turnuva boyunca saat 11.00’den itibaren Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden yapılacak. İl Güvenlik Kurulu kararı gereği turnuvadaki tüm karşılaşmalar için ayrı ayrı, maçlık bilet satışı yapılacak.

Ayrıca 19-20-21 Eylül tarihlerinde (11.00-20.00 saatleri arasında) Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden 2024-2025 sezonu kombine satışları da gerçekleştirilecek olup, yeni sezon kombineleri turnuvadaki tüm maçlarda geçerli olacaktır.

24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda tüm maçlar TOFAŞ Spor Kulübü YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.