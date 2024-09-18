Edirne'de Keşanspor ilk hazırlık maçını Kepezspor ile oynayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve günde çift idmanla lige hazırlanan Keşanspor, ilk hazırlık maçını 21 Eylül’de Çanakkale Kepezspor ile karşılaşacak.

Kepezspor, Çanakkale Süper Amatör Lig’de mücadele ediyor.

6 Ekim’de ligin ilk maçında Kapaklıspor ile karşılaşacak olan Keşanspor’un Kepezspor ile oynayacağı maç saat 16.00’de Keşan Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Hazırlık maçına tüm futbolseverler davet edildi.