Edirne'de Keşanspor ilk hazırlık maçını Kepezspor ile oynayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve günde çift idmanla lige hazırlanan Keşanspor, ilk hazırlık maçını 21 Eylül’de Çanakkale Kepezspor ile karşılaşacak.

Kepezspor, Çanakkale Süper Amatör Lig’de mücadele ediyor.

6 Ekim’de ligin ilk maçında Kapaklıspor ile karşılaşacak olan Keşanspor’un Kepezspor ile oynayacağı maç saat 16.00’de Keşan Atatürk Stadı’nda oynanacak.

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Hazırlık maçına tüm futbolseverler davet edildi.

Kaynak: igf