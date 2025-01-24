FETÖ'ye yönelik İçişleri Bakanlığı'nca uzun bir süredir devam eden 'Kıskaç' operasyonlarının 36'ncısı bu kez 23 ilde gerçekleştirildi. Son 1 haftadır devam eden “KISKAÇ-36” operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde son bir haftadır gerçekleştirilen Kıskaç-36 operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından arandığını ve operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1882649505402589518

Operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği duyuruldu.

Bakan Yerlikaya, ''Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. '' ifadelerine yer verdi.