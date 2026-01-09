İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, elebaşı yurt dışında cezaevinde bulunan organize suç örgütüne yönelik 96 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 21 ilde organize suç örgütlerine yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı organize suç örgütüne mensup 96 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarla yağma, kasten yaralama ve benzeri suçların işlenmesinin önüne geçildiğini belirterek, vatandaşların zarar görmesinin engellendiğini vurguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya, Tekirdağ'da operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan tespitlere göre şüphelilerin; yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, bu kişileri çalıntı araç ve motosikletlerle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amaçlı tehdit eylemlerinde kullandığı belirlendi. Ayrıca örgütün, sosyal medya üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle üye kazanmaya çalıştığı ve propaganda yaptığı tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, İstanbul Emniyet Müdürü'nü ve operasyonda görev alan tüm personeli tebrik etti.