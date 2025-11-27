ANKARA (İGFA) -Hazine ve Maliye Bakanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranını Resmi Gazete'de yayımlayarak duyurdu. Söz konusu oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında vergi ve harç artışlarını yeniden değerleme oranının altında belirleyeceklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi uyarınca belirlenen 2025 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olduğu açıklandı.

Yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde Ekim ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre hesaplanan ortalama fiyat artışına göre belirleniyor ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ilan ediliyor.

Bakanlık ayrıca, yeniden değerleme oranına ilişkin daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte olduğunu anımsatarak, söz konusu tebliğ, çeşitli vergi ve harçların bu oranda artırılmasına esas teşkil edecek.

'2026 YILI ARTIŞLARINI YENİDEN DEĞERLEME ORANI ALTINDA BELİRLEYECEĞİZ'

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '2026 yılında vergi ve harç artışlarını, enflasyon hedefiyle uyumlu şekilde, yeniden değerleme oranının altında belirleyeceğiz. Maliye politikasıyla dezenflasyon sürecine desteğimizi sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1993916535438758347