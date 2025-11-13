Bunlar da ilginizi çekebilir

2025-TUS 2. Dönem: Ek Yerleştirme Tercih Bilgileri ve Tablolarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Ayrıca adayların, ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.

ÖSYM, ek yerleştirme işlemlerinde 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kuralların geçerli olduğunu hatırlattı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda tercihlerini yapabilecek.

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönemi için ek yerleştirme tercihleri 13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak.

