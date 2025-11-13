2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönemi için ek yerleştirme tercihleri 13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak.
ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2025-TUS 2. Dönem ek yerleştirme tercih işlemlerinin 13 Kasım 2025 saat 15.30 itibarıyla başladığını duyurdu.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda tercihlerini yapabilecek.
Ek yerleştirme tercih süreci 19 Kasım 2025 saat 23.59'da sona erecek.
ÖSYM, ek yerleştirme işlemlerinde 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kuralların geçerli olduğunu hatırlattı.
Ayrıca adayların, ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.
2025-TUS 2. Dönem: Ek Yerleştirme Tercih Bilgileri ve Tablolarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz