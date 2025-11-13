Bunlar da ilginizi çekebilir

Düşen askeri uçaktaki 20 askerimizin naaşına da ulaşıldı!

Sınava katılacak adaylar, belgelerini önceden kontrol ederek sınav günü saatinde hazır bulunmaları konusunda uyarıldı.

ÖSYM ayrıca, sınav günü kurallarına ilişkin uyarılarda bulunarak, 23 Kasım 2025 tarihinde adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle edinebiliyor.

ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2025-ALES/3 sınavına başvuran adayların sınav bina ve salonlarına atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Ankara Keçiören Zabıtası'na 'Denetim ve Mevzuat' eğitimi

23 Kasım 2025'te yapılacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için adayların sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.