23 Kasım 2025'te yapılacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için adayların sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı.
ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2025-ALES/3 sınavına başvuran adayların sınav bina ve salonlarına atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle edinebiliyor.
ÖSYM ayrıca, sınav günü kurallarına ilişkin uyarılarda bulunarak, 23 Kasım 2025 tarihinde adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı.
Sınava katılacak adaylar, belgelerini önceden kontrol ederek sınav günü saatinde hazır bulunmaları konusunda uyarıldı.