Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Kartopu Enez Gönüllüleri ile Enez Sahil Sakinleri ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen 2025 yılı Enez Öyküleri Yarışması sonuçlandı. Toplam 78 eserin katıldığı yarışmada, 'İspinoz' rumuzuyla yer alan Anıl Topçu'nun 'Lodosun Hizasında' adlı öyküsü birinci seçildi.

Yarışmada 'Haziran' rumuzuyla katılan Emin Mete Öztürk, 'Yusufçuğun Dört Kanadı' adlı eseriyle ikinci olurken; 'Poetika' rumuzunu kullanan Ebru Asya ise 'Balık Çorbası' adlı öyküsüyle üçüncülüğü elde etti.

Seçici kurulda Zerrin Boratav, Suavi ve geçen yılın birincisi Nur İpek Önder yer aldı. Yarışmanın ödül töreninin temmuz sonu ya da ağustos başında düzenlenmesi planlanan 'Günbatımı Gecesi' kapsamında yapılacağı açıklandı. Ödül kazanan eserlerin yanı sıra jüri tarafından önerilen ve yönetim tarafından uygun görülen öykülerin, 'Enez Öyküleri Antolojisi' adıyla kitaplaştırılacağı bildirildi.

DERECEYE GİREN YAZARLAR DİKKAT ÇEKİYOR

1991 Edirne doğumlu olan Anıl Topçu, Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olup çeşitli dergilerde yayımlanan eserlerinin yanı sıra 'Viraneler' adlı romanın da yazarı. Topçu, son yıllarda katıldığı yarışmalarda elde ettiği derecelerle de adından söz ettiriyor.

İkinci olan Emin Mete Öztürk ise mühendislik kariyerinin ardından edebiyata yönelerek çeşitli yarışmalarda önemli dereceler elde etti ve yayımlanmış dört romana imza attı.

Üçüncülük ödülünün sahibi Ebru Asya ise sosyoloji ve felsefe alanındaki birikimini edebiyatla buluşturarak şiir, öykü ve deneme türlerinde eserler kaleme alıyor.