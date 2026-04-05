Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği Federasyonu (BUSADER Federasyonu), Rotary 2440. Bölge Federasyonu ve Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) tarafından Şapka Kanunu'nun 100. yılına özel balo düzenlendi.

BURSA (İGFA) - Altın Ceylan'da düzenlenen organizasyona BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, Federasyon Yönetim Kurulun üyeleri, Bursa BUSADER Başkanı Fatma Akalp ve Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün ile dernek üyeleri, Rotary Bölge Govörnörü Adnan Sözeri, KAS-DER Şube Başkanı Selime Babayiğit, Kastamonu Şapka Müzesi Müdürü İlknur Ayman, Bursa'daki Rotary Kulüplerinin başkanları ile çok sayıda üye katıldı.

Konukların şapka sergisi ile karşılandığı, vals gösterisi ile başlayan gecede konuşan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, 'Bugün burada şapka devriminin 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılan bu devrim sadece bir kıyafet devrimi değil; düşünce yapısında, çağdaşlaşma yolunda atılmış güçlü bir adımın göstergesidir. Aradan geçen 100 yıllık süreç bize göstermiştir ki gerçek devrimler kıyafetlerde değil, zihinlerde ve kalplerde yaşar. Şu anda bize düşen ise bu devrimleri yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır' diye konuştu.

Etkinlik, Kastamonu El İşi Kadın Kooperatifi tarafından yapılan ve sergilenen şapkaların defilesiyle devam etti.

Defilenin sonunda; Türk bayrağı renklerinde ve ay-yıldız motifli şapkalar giyen grup, Türk Bayrağı açtı.

Programda, Atatürk Araştırmacısı ve Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın şapka devriminin önemini anlatan sunumunun ardından gerçekleşen canlı müzik performansı ile son buldu.