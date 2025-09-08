Her mevsimin yaşandığı Mersin’de, sporun her branşının yapılmasına olanak sağlayan doğasını da fırsat bilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Voleybol Federasyonu ortaklığında bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘2025 Bioderma Pro Beach Tour Mersin Etabı’ ile unutulmaz bir organizasyon daha gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Takımlar Erdemli İlçesi’nde bulunan Kızkalesi’nde 4 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. 9 kadın ve 15 erkek takımının katıldığı turnuvaya dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından toplamda 24 takım katıldı. Hem denizin hem de tarihin buluştuğu noktada yapılan turnuva sonucunda kadınlar kategorisinde; Ukrayna’dan katılan Kseniia Mazur ile Anna Kalchenko birinci, Nursel Yaren Sencel ile Merve Çelebi ikinci, Ayşe Dil Mert ile Selin Toy ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise İran takımları ilk 3’ü kimseye kaptırmadı. Bu kapsamda erkekler kategorisinde; Alireza Aghajani Ghasab ile Abbas Pourasgari birinci, Bahman Salemiinjeboroun ile Mojbata Aro ikinci, Arash Vakili ile Mohammadmahdi Rezaei ise üçüncü oldu.

Başarılı olan sporculara ödülleri takdim edildi

Kadınlar kategorisinde dereceye giren takımlardan birinci olanlara ödülleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Hamit Mert Avcı ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslantaş, ikinci olan takıma Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, üçüncü olan takıma ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ ile TVF Mersin İl Temsilcisi Nurten Keskin takdim etti.

Erkekler kategorisinde dereceye giren takımlardan birinci olanlara ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Hamit Mert Avcı ile TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslantaş, ikinci olan takıma Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, üçüncü olan takıma ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın takdim etti.

Taşkın: “Mersin Büyükşehir Belediyesi sporda her yıl çıtayı biraz daha yükseltiyor”

Bu yıl 4.’sü düzenlenen turnuvanın heyecanlı bir şekilde geçtiğini ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Mersin Büyükşehir Belediyesi sporda her yıl çıtayı biraz daha yükselterek uluslararası organizasyonların hem kalitesini hem sayısal olarak bu organizasyonları artırıyor” dedi. Pro Beach Plaj Voleybolu’nun 4.’sünün çok başarılı bir şekilde sonlandığını söyleyen Taşkın, “Gayet güzel bir organizasyon oldu. Toplam 24 takım katıldı. Bundan sonrakiler daha da keyifli ve kaliteli organizasyonlar olacak. Önümüzde çok daha büyük organizasyonlar var, onlara hazırlanmaya başladık” sözlerine yer verdi.

Yapılan uluslararası organizasyonların amacının kent tanıtımına katkı sağlamak olduğunun altını çizen Taşkın, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların Mersin’e hayran kaldığını vurguladı. Gelen sporcular aracılığıyla Mersin’in kent turizmine büyük katkı sağlandığını da ifade eden Taşkın, “Mersin’i dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Her yıl daha iyi bir organizasyonla karşılaşıyoruz”

Ukrayna’dan katılan ve birinci olan Anna Kalchenko, Türkiye’deki organizasyonlara sık sık gelmeye çalıştıklarını ve Mersin’e de ikinci kez geldiklerini ifade etti. Geçen yıl da dereceye girdiklerini söyleyen Kalchenko, “Mersin’i ve Kızkalesi’ni çok beğeniyoruz. Burada organizasyon çok iyi” dedi. Takım arkadaşı Kseniia Mazur ise, “Ben çok mutluyum ve Mersin’i çok seviyorum” şeklinde konuştu.

Birinci olan İran takımının koçu Rahman Raoufi, “Her yıl daha da iyi bir organizasyon oluyor. Bizim takımımız şampiyon oldu. İlk üçe de İran’dan takımlar girdi” diyerek, ülkesini çok iyi temsil ettikleri için mutlu olduklarını belirtti. Birçok ülkeden insanın da Mersin’e geldiğini söyleyen Raoufi, “Ben Büyükşehir’e teşekkür ederim, her yıl bu zamanlarda turnuva yapılıyor ve bizler de davet ediliyoruz. Çok başarılı bir organizasyon” diyerek, şampiyon oldukları için de çok mutlu olduklarını söyledi.