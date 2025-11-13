Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bugüne kadar 3 bini aşkın öğrenci ile öğretmenlerin katılım sağladığı 'Maziden Atiye' programlarının bu haftaki açılışları; Bitlis'in Ahlat ilçesi, Diyarbakır, Şırnak, Erzurum ve Amasya illerinde gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilk olarak 2023 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen ve Millî Eğitim Bakanlığınca çeşitli illerde yürütülen 'Maziden Atiye' programları kapsamında, öğrencilerin kültür ve tarih yolculuğu devam ediyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesi, Diyarbakır, Şırnak, Erzurum ve Amasya illerinde gerçekleştirilen 'Maziden Atiye' programları, öğrencileri tarihî ve kültürel mirasımızla buluşturuyor. Farklı illerden gelen öğrencilerin katıldığı program, bu haftaki açılışlarıyla da çeşitli etkinlikler eşliğinde sürdürülüyor.

Program, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri tarihî ve kültürel mirasımızla buluşturarak geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü kuruyor ve gençlerin kendi coğrafyalarını tanımalarına fırsat tanıyor.

Ahlat programına İstanbul ve Şanlıurfa illerinden gelerek katılan 71 öğrenci, Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Köprüsü ve Harabe Şehri'ni ziyaret etti.

Diyarbakır bu hafta, 14 ilden şehit ve gazilerin kız çocuklarını ağırlıyor. Farklı illerden gelen 51 lise öğrencisi, 'medeniyetler şehri' olarak tescillenen kentte tarihî ve kültürel mekânları gezdi. Öğrenciler, ok atma ve izcilik istasyonu çalışmaları gibi uygulamalı etkinliklere de katıldı.

Erzurum programı kapsamında, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Ulu Camii ziyaretleri gerçekleştirildi.

'Maziden Atiye' programlarının duraklarından birisi de Amasya oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre çeşitli illerden gelen 79 öğrenci, hafta boyunca Amasya'nın geleneklerini, göreneklerini ve kültürel değerlerini keşfetmeye devam edeceği bildirildi.