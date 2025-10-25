Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği(AGSYD) Geleneksel Koşusu'nu, Abdullah Kılınç'ın sahibi olduğu Demrenin Kızı adlı 3 yaşlı safkan arap tayı kazandı.

BURSA (İGFA) - Kupayı AGSYD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, yarışın onur konuğu İNOKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık ile birlikte verdi.

Genel Sekreter ve AGSYD Şube Başkanı Ömer Aydoğdu ile AGSYD Almanya Temsilcisi YENİPOSTA Gazetesi Genel Koordinatörü Orhan Kurter ve Bursa Osmangazi Hipodrom Müdürü Devrim Evcim de ödül törenini onurlandıran isimler oldular.



25 Mayıs 1992'de kurulan ve genel merkezi Bursa olan Anadolu Gazeteciler ve Spor Gazetecileri Derneği (AGSYD) adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen kupalı koşuyu DEMRENİN KIZI adlı 3 yaşlı safkan Arap tayı kazanmayı başardı.

Kum pistte 1300 metre mesafede 13 safkanın arap taylarının katılımıyla gerçekleşen mücadeleyi Abdullah Kılınç'ın sahibi olduğu DEMRENİN KIZI jokeyi Onur Yıldız ile koşuyu birinci bitirip kazanmayı başarırken, OLDU MU YA adlı tay ikincilikte kendine yer buldu. DOĞRU YURT adlı arap tayı üçüncü, PRENSES MEHLİKA adlı 3 yaşlı arap tayı da üçüncü oldular.