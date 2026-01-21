Evlerde kullanılan duvar tipi şarj ünitelerinden kaynaklanan hasarlar da teminat altına alındı. Anadolu Sigorta, Elektrikli Araç Kasko Sigortası kapsamında sunduğu 'Hatalı Şarj Teminatı'nı genişleterek sektörde ilk oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Elektrikli araçlar, iklim kriziyle mücadelede karbon salınımını azaltan en önemli ulaşım çözümlerinden biri olarak öne çıkarken, bu dönüşümün güvenli şekilde ilerlemesinde sigorta sektörü de kritik bir rol üstleniyor.

Anadolu Sigorta, elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını odağına alan yaklaşımıyla, Elektrikli Araç Kasko Sigortası'nda sektörde ilk olma özelliği taşıyan önemli bir teminat değişikliğine imza attı. Elektrikli Araç Kasko Sigortası kapsamında sunulan Hatalı Şarj Teminatı, bugüne kadar yalnızca yetkili şarj istasyonları ve ekipmanlarından kaynaklanan hasarları kapsıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile bu teminat, konutlarda kullanılan duvar tipi şarj ünitelerinden kaynaklanan hasarları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Böylelikle evde şarj uygulamalarının yaygınlaştığı günümüzde, elektrikli araç sahiplerine daha kapsamlı bir güvence sağlandı.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, elektrikli araçların ulaşım sektöründeki dönüşümün merkezinde yer aldığına dikkati çekerek, 'Sektörde bir ilk olan bu teminat değişikliğiyle, elektrikli araç sahiplerinin evde şarj süreçlerini de güvence altına alıyoruz. Amacımız, sürdürülebilir mobilitenin daha güvenli ve erişilebilir hale gelmesine katkı sağlamak' dedi. Gören, klasik kasko teminatlarının yanı sıra elektrikli araçlara özgü riskleri de kapsayan Temel ve Gelişmiş Güvence Paketleri kapsamında; batarya ve şarj ekipmanları, mobil şarj hizmeti, siber riskler, hava olaylarına bağlı akım hasarları ve duvar tipi şarj istasyonlarına yönelik teminatlar sunulduğunu söyledi.