Tokat İl Özel İdaresi, 2024 yılı boyunca kırsal altyapı, yol, tarım ve çevre projelerinde önemli çalışmalara imza attı.NURHAN İÇMEZ - TOKAT HABER / TOKAT (İGFA) - Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel SSB teknolojisinin dayanıklılığına ve maliyet avantajına dikkat çekerek, “Bu yöntemle yollarımız hem daha uzun ömürlü hem de daha ekonomik hale geliyor. 2025 yılını ‘Yol Yılı’ ilan ettik ve bu kapsamda 200 kilometrenin üzerinde SSB yol yapmayı hedefliyoruz. Amacımız, toplamda 1000 kilometreyi aşan bir yol ağı oluşturmak” dedi.

TOKAT’TA İLK KEZ SSB YOL TRAFİĞE AÇILDI

Tokat İl Özel İdaresi, kırsal altyapıyı güçlendirme çalışmaları kapsamında yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi. İlk kez uygulanan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol, Pazar ve Artova ilçelerini birbirine bağlayan grup yolunda tamamlandı. 6 bin 750 metre uzunluğundaki yol, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

TOKAT’TA TARIMA MODERN SULAMA SİSTEMİ DESTEĞİ

Tokat İl Özel İdaresi, tarımsal üretimi artırmak için sulama altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor. Erbaa ilçesine bağlı Doğanyurt ve İverönü köylerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 1000 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuştu. Proje çerçevesinde 3500 metreküp kapasiteli membran kaplamalı bir havuz inşa edilirken, toplamda 2750 metre uzunluğunda modern sulama boru hattı döşendi.

Başkan Gürel, çiftçilerin üretimini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Tarımsal sulamada modern teknikleri kullanarak su tasarrufunu sağlıyor ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TOKAT’A DOĞAL ARITMA TESİSİ: ÇEVREYE BÜYÜK KATKI

Tokat’ta çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli bir adım atıldı. Büyükyıldız Köyü’nde hayata geçirilen Doğal Arıtma Tesisi, atık suların doğal yöntemlerle arıtılmasını sağlayarak çevre kirliliğini azaltacak. 22 metreküp kapasiteli iki fosseptik ve 100 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde biriktirme havuzunun bulunduğu tesisin faaliyete geçtiğini duyuran Başkan Gürel, “Bu proje, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir Tokat için önemli bir adımdır” dedi.

KÖYLERE HİZMET İÇİN 2025 YILI PLANLAMALARI BAŞLADI

Tokat İl Genel Meclisi, 2025 yılı için köylere yönelik yatırım planlarını hızlandırdı. İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, köy muhtarlarıyla düzenlenen istişare toplantılarında, altyapı, yol bakımı ve sulama projelerini masaya yatırdı.

Ekincili, Efe, Eze, Ortaköy, Gökçeyol, Mülk, Çökelikkışla, Derekışla, Kadıvakfı, Kabakboğazı, Yakacık, Yağmurlu, Ormanbeyli, Gökdere ve Acıpınar köylerinin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda Gürel, “Köylerimizin altyapı eksiklerini en kısa sürede tamamlamak için çalışmalara hız vereceğiz” dedi.

860 DEKAR TARIM ARAZİSİ SUYA KAVUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tokat İl Özel İdaresi ve DOKAP iş birliğiyle yürütülen kapalı sistem sulama projesi tamamlandı. Hanyeri Mahallesi’nde 860 dekar tarım arazisini verimli hale getiren proje sayesinde çiftçilerin üretim maliyetleri düştü ve su israfı önlendi.

KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIN İMDADINA EKİPLER YETİŞTİ

Tokat’ta etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Batmantaş ve Doğanlı köyleri arasında mahsur kalan araçlar, Tokat İl Özel İdaresi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Başkan Gürel, zorlu kış şartlarına karşı ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu belirtti.