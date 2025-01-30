Muğla'da Dalaman Belediyesi’nin marangoz atölyesinde büro mobilyaları, piknik masaları, banklar ve oturma grupları gibi ahşap ürünler, dışarıdan hizmet alınmadan ve piyasa maliyetlerinin altında üretiliyor.MUĞLA (İGFA) - Nisan 2024’ten bu yana atölyede üretilen ürünlerin piyasa değeri 1 milyon 225 bin TL iken, belediye atölyesinde 525 bin TL maliyetle imal edilerek toplamda 700 bin TL tasarruf sağlandı.

Marangoz Atölyesi’nde düşük maliyetlerle imal edilen ürünler, belediye hizmet binasında, belediye tesislerinde ve ilçe genelindeki parklarda kullanılıyor.

Dalaman Belediyesi’nin kaynaklarını verimli şekilde kullandıklarını belirten Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş; “Göreve geldiğimiz Nisan ayından bu yana İlçemize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Dalaman’ımızın hak ettiği hizmetleri hemşehrilerimizle buluştururken belediye olarak tasarruf da sağlıyoruz. Piyasa değeri 1 milyon 225 bin TL olan ürünleri Belediyemiz bünyesinde bulunan marangoz atölyesinde 525 bin TL maliyetle imal ettik. Aradan geçen 9 aylık sürede 700 bin TL tasarruf sağladık. Burada üretilen ürünler hem Belediye Hizmet Binamızda, hem Belediye Tesislerimizde hem de şehrimizdeki parklarda kullanılıyor” dedi.