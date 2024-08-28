2024-25 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Kupa müsabakasında Yenimahalle Belediyesi'ni yenen Armada Praxis Yalıkavak şampiyon oldu.ANKARA (İGFA) - Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-12'lik skorla önde kapatan Armada Praxis Yalıkavak, maçı da 37-24'lük skorla kazanarak 2024 Kadınlar Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon Armada Praxis Yalıkavak takımına kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve THF Asbaşkanı Ediz Erkovan takdim etti.

Yenimahalle Belediyesi'ne madalyalarını THF Asbaşkanı Ediz Erkovan ve THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan verirken, Maçın En Değerli Oyuncusu ödülünü A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Armada Praxis Yalıkavak Armina Isic'e takdim etti. Maçın gözlemci ve hakemlerine ise plaketlerini MHK Başkanı Hakan Küçükyılmaz verdi.