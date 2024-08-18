Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 8-15 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 971 bin 985 araç denetlenirken, toplamda 447 bin 672 araç veya sürücüye işlem yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftalık trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaşımında bulundu.

1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya yapılan işlemlerde 275 sürücüye ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanması sebebiyle, 134 bin 588 kişiye hız ihlali, araç periyodik muayenisi yaptırmayan 26 bin 165 sürücüye, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 772, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 102 kişiye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 710 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 447 bin 672 araca/sürücüye işlem yapıldığı kaydedldi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1825032743824064848

2024 yılının ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35’inin yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan “aşırı hız” ile etkin bir mücadele yürütüldüğünün altını çizdi.

Bakan Yerlikaya, "Ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası karayollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil “Mobil Hız Tespit Sistemleri” ile takviye yaparak güçlendirdik" ifadelerini kullandı.