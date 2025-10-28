Ordu'nun her noktasında temiz ve planlı büyüyen bir kent için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik şebeke hatları ve entegre su projeleriyle önemli adımlar atıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği ilk dönem ve 2. dönem olmak üzere altyapıda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalara ağırlık veriliyor. Geri de bırakılan 6,5 yılda 19 ilçede 2 bin 26 km'lik içme suyu hattını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bu çalışma ile vatandaşların yıllardır özlemle beklediği yatırımları şehre kazandırdı.

ALTYAPIYA ÖNEM VERİLDİ

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında geride kalan 6.5 yılda 19 ilçede içme suyu yatırımları haricinde 285 km kanalizasyon hattı, 3 adet içme suyu arıtma tesisi, 55 adet su alma yapısı, 31 adet içme suyu sondaj kuyusu, 65 adet betonarme içme suyu deposu ve 34 adet fiberglas su deposu çalışmaları tamamlandı.

DEVAM EDEN PROJELERİN TAMAMLANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede sürdürülen içme suyu altyapı çalışmaları hız kazandı. Vatandaşların sağlıklı ve temiz suya erişimi için yoğun mesai harcayan OSKİ ekipleri gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.