İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev almaya hak kazanan 154 yeni itfaiye personeli eğitimlerine başladı. Başta yangın olmak üzere her türlü afetle mücadelede yeterli donanıma sahip olmak için 8 hafta yoğun eğitim sürecinden geçecek genç itfaiye personeli gösterdikleri performansla gözleri dolduruyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çatısı altında görev yapacak 154 yeni itfaiye memuru, sahaya çıkmadan önce zorlu eğitimlerden geçiyor.

İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 15 eğitmen tarafından verilen eğitimler 8 hafta sürecek. Genç memurlara yangınla mücadele yöntemleri, arama kurtarma teknikleri, ilkyardım bilgisi başta olmak üzere çok yönlü eğitimler veriliyor. Gözü pek yeni itfaiye memurları özellikle endüstriyel tesis, kapalı alan, tünel yangınları gibi zorlu eğitimlerde gösterdikleri başarılarla dikkat çekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, mesleğe yeni başlayacak genç memurların sahaya çıkmadan önce sıkı eğitimlerden geçtiğini söyledi.

Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'mizin Türkiye'de eşi benzeri bulunmadığını söyleyen Korkmaz, 'Bu tesiste trafik kazalarından, depremlere, endüstriyel yangınlardan kapalı alan yangınlarına, araç kazalarından sel ve su baskınlarına kadar birçok başlıkta simülasyon yaparak eğitim veriyoruz. Arkadaşlarımız bu eğitimlerin hepsini alıyor ve sahada çok başarılı oluyor. Uygulamaların sonunda sınav yapacağız. Sınavı geçemeyenler, eğitimlere devam edecek. Çünkü sahada çalışmak oldukça zor. O deneyimi, donanımı kazanmadan sahada olmaları tehlikeli. O nedenle çok yönlü eğitimlerden geçiyorlar. İzmir'e çok iyi itfaiyeciler kazandırmak istiyoruz. İtfaiye gruplarında görev aldıklarında da tecrübeli itfaiyecilerle çalışacaklar ve onlardan çok şey öğrenecekler' diye konuştu.

'EĞİTİMLER GERÇEĞE ÇOK YAKIN'

Alevlerle mücadele etme tekniklerini öğrenen Şeyma Genç de 'Alev suratıma kadar yaklaştığında çok heyecanlandım. Isıyı hissettiğim anlarda biraz zorlandım ama genel olarak eğitimler çok iyi gidiyor. Gerçeğe yakın eğitimler alıyoruz. Alevlerle gerçekten yüz yüze geliyoruz. Mesleğimi yaparken alevlerle mücadele edeceğim. O nedenle sahaya tam anlamıyla donanımlı çıkmak için aldığımız eğitimlerle kendimizi geliştiriyoruz' dedi.