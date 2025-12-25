IF Wedding Fashion İzmir, Türkiye'nin üretim gücünü dünya modasına taşıyacak. Fuar, 20 Ocak 2026'da 19'uncu kez kapılarını açacak.

İZMİR (İGFA) - Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 20 Ocak 2026'da Fuar İzmir'de 19'uncu kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin gelinlik ve abiye üretiminde öncü kentlerinden İzmir, güçlü tasarım kültürü, ihracat kapasitesi ile IF Wedding Fashion İzmir sayesinde bir kez daha dünya moda sahnesinin merkezinde yer alacak. Fuar, bu yıl 200'ün üzerinde markayı profesyonel alıcılarla İzmir'de buluşturacak.

IF Wedding Fashion İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından; Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu partnerliğinde Fuar İzmir'de düzenlenecek. Gelinlik, damatlık, abiye, aksesuar ve çocuk abiye giyim koleksiyonlarıyla sektöre yön veren firmalar ile dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerini ağırlayacak olan fuar, yalnızca profesyonel ziyaretçilere açık olarak gerçekleştirilecek. Sektörün talebi doğrultusunda yeniden ocak ayına alınan IF Wedding Fashion İzmir, bu yıl üç gün boyunca moda ve ticaretin merkezinde olacak. Salı-çarşamba-perşembe günlerini kapsayan fuar, önceki yıllarda uygulanan dört günlük takvimin ardından, daha yoğun, verimli ve iş odaklı bir yapıyla düzenlenecek.

Bir önceki organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından ve 79 farklı ülkeden, 3 bin 110'u yabancı toplam 14 bin 606 sektör profesyonelini ağırlayarak fuarın uluslararası gücünü ortaya koymuştu. Bu yıl da Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyadan katılımcı ve alım heyetlerinin İzmir'de buluşması bekleniyor.