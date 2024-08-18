İnegöl Belediyesi 17 Ağustos Marmara depreminin 25’inci yıl dönümünde kent merkezinde kurulan stant ve açılan sergiyle deprem gerçeğini vatandaşlara bir kez daha hatırlattı.BURSA (İGFA)- İnegöl Belediyesi 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ülke tarihimizin sonuçları itibariyle en acı depremlerinden biri olarak kayıtlara geçen Gölcük Merkezli depremin 25. Yıl dönümünde, deprem gerçeğini hatırlatmak adına bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

İnegöl kent merkezinde İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK), İHH ve ANDA iş birliği ile farkındalık standı oluşturuldu. Aynı zamanda ülkemizde geçmişten bu gününe yaşanmış depremlerden görsellerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi açıldı. Gün boyu burada vatandaşlara bilgilendirmeler yapılıp deprem gerçeğine dair farkındalık oluşturuldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’ta standı ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün 17 Ağustos. Biliyorsunuz 1999 yılında önemli bir afet yaşadık, bundan tam 25 yıl önce. Dolayısıyla yine 2 Şubat 2023’te yaşadığımız bir Kahramanmaraş depremi vardı. Ben öncelikle bugün vesilesiyle depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu konuda ad farkındalıkları arttırabilmek adına bugün bir dizi etkinliğimiz oldu. Ben katkı ve destek veren İNDAK, ANDA ve İHH ekiplerimize ve temsilcilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

İNEGÖL BELEDİYESİ DEPREM İLE İLGİLİ NELER YAPIYOR?

Bugün artık deprem gerçeğinin daha iyi bilindiğini ve hazırlık yapıldığını ifade eden Başkan Taban, de İNDAK ile bir protokol imzalayıp arama kurtarma konusunda çalışmalar yaptıklarını ancak diğer İHH ve ANDA gibi kurumlarımızla da iş birliği halinde olduklarını kaydetti. "İnegöl’de 76 ayrı noktada toplanma alanlarını oluşturduk" diyen Başkan Taban, "Bunlara web sayfalarımızdan ulaşabilirler. Arama kurtarma ekiplerimiz için yapay enkaz alanı oluşturduk. Eğitim ve çalışmalar yapılmasını katkı sunuyoruz. Gönüllü vatandaşlarımıza afetler konusunda eğitim vermek amacıyla Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde bir eğitim ofisi tahsis ettik. İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK)’a malzeme ve ekipman desteği yaptık, ihtiyaçlar doğrultusunda yapmaya devam ediyoruz. AFAD ve üniversite iş birliği ile ilçemizin Doğal Afetler Risk ve Eylem Planı’nı oluşturduk. Şehrin dijital ikizinin oluşturulması için çalışma başlatıldı. Yeni dönemin en önemli çalışmalarından biri olacak. Bir yandan da kentsel dönüşüm çalışmalarıyla daha sağlıklı yapılar üreterek süreci destekliyoruz” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da, deprem farkındalığı için yapılan sergiyi de çok değerli bulduğunu ifade ederek, "Bizim arzumuz depreme daha dayanıklı konutlarda vatandaşlarımızın oturması. Ben bu organizasyon için de hem belediyemize hem arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bizler de onlara her konuda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.